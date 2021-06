S’il s’avère, un rebond du profit net annuel chez Couche-Tard surviendrait alors que son chiffre d’affaires mondial est attendu en repli de l’ordre de 8 milliards US aux environs de 45 milliards US en tout, soit plus de 55 milliards de dollars.

Martin Vallières La Presse

Le géant des dépanneurs et des postes d’essence Alimentation Couche-Tard est attendu en fin de journée mardi avec un profit net record de l’ordre de 2,5 milliards US lors de l’annonce de ses résultats de fin d’exercice 2021, terminé en avril.

Selon les prévisions d’analystes recensées par l’agence d’informations financières Refinitiv, un tel montant de profit équivaudrait à un bénéfice net par action de l’ordre de 2,36 $ US, en hausse de 22 % par rapport au résultat correspondant d’il y a un an, en avril 2020, alors que débutait le choc économique de la pandémie.

S’il s’avère proche des prévisions d’analystes, un tel rebond du profit net annuel chez Couche-Tard surviendrait alors que son chiffre d’affaires mondial est attendu en repli de l’ordre de 8 milliards US aux environs de 45 milliards US en tout, soit plus de 55 milliards de dollars.

De l’avis d’analystes, ce repli du chiffre d’affaires chez Couche-Tard, pour le deuxième exercice de suite, découle surtout des fortes perturbations du marché des carburants automobiles durant la crise sanitaire de pandémie.

En contrepartie, notent-ils, le rebond de la rentabilité au cours des récents trimestres témoigne de l’acuité et de l’efficacité de la gestion chez Couche-Tard, dans son vaste réseau de milliers de dépanneurs et de stations-service en Europe et en Amérique du Nord.

Toujours selon les prévisions d’analystes, le chiffre d’affaires mondial du quatrième trimestre de l’exercice 2021 (de février à avril 2021) est attendu en fort rebond de l’ordre de 26 %, aux environs de 11,8 milliards US.

Quant au bénéfice trimestriel net, il est attendu aux environs de 432 millions US. Toutefois, considérant les dépassements de prévisions de bénéfice net réalisés par Couche-Tard lors de ses trimestres antérieurs, il ne serait pas étonnant de voir le profit net de son quatrième trimestre 2021 s’inscrire au-delà du seuil des 500 millions US.

Parmi les analystes qui suivent Couche-Tard, Chris Li, chez Desjardins Marchés des capitaux à Toronto, indique dans un avis distribué ces jours-ci à ses clients-investisseurs qu’il « s’attend à ce que les résultats du quatrième trimestre reflètent les avantages continus de la croissance de Couche-Tard et de ses initiatives en matière d’amélioration de l’efficacité d’opération, ainsi que les solides [éléments] fondamentaux de son marché ».

Par conséquent, indique l’analyste Chris Li, « je rehausse mes estimations de résultats pour le quatrième trimestre, principalement pour refléter la solidité continue des marges bénéficiaires sur le carburant. Je renouvelle ma cote d’achat des actions de Couche-Tard avec un prix cible d’ici un an maintenu à 48 $ ».

Chez la Financière Banque Nationale (FBN), l’analyste torontois Vishal Shreedhar indique dans son plus récent avis qu’il renouvelle sa cote de « surperformance » envers les actions de Couche-Tard, tout en rehaussant de 47 $ CAN à 49 $ CAN son prix cible d’ici un an à la Bourse de Toronto.

« Ma vision positive de Couche-Tard est basée sur l’attente que l’entreprise stimulera sa croissance sur plusieurs années en optimisant son réseau [de dépanneurs et d’essenceries] avec des performances de commercialisation positives, tout en réalisant d’autres acquisitions, explique l’analyste de la FBN.

« Cela dit, à court terme, je m’attends à une croissance difficile du bénéfice par action alors que Couche-Tard sortira d’une période favorable de marges bénéficiaires accrues dans la vente de carburants. »

Quant au potentiel d’une autre poussée de croissance par acquisition, après l’abandon en janvier 2021 de ses ambitions envers le géant français Carrefour, l’analyste Vishal Shreedhar estime que « Couche-Tard pourrait clôturer une acquisition d’un montant aux environs de 20 milliards US tout en maintenant avec un levier d’endettement confortable ».

Toutefois, signale l’analyste, « comme les transactions plus importantes ont été lentes à se manifester, je considère aussi le potentiel d’acquisitions à plus petite échelle ».