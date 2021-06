(New York) La Bourse de New York a fini en net repli vendredi, continuant de digérer le changement de ton de la Banque centrale américaine, qui a revu à la hausse ses prévisions d’inflation et envisage de relever ses taux directeurs d’ici à 2023.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a perdu 1,58 % à 33 290,08 points et enregistré sa plus grosse perte hebdomadaire depuis octobre. Le NASDAQ a reculé de 0,92 % à 14 030,38 points et le S&P 500 de 1,31 % à 4166,45 points.

La Bourse de Toronto a enregistré quant à elle son premier recul hebdomadaire depuis le début mai et a retraité sous la barre des 20 000 points pour la première fois en deux semaines, la perspective de hausses hâtives des taux d’intérêt ayant miné le moral des investisseurs.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a reculé vendredi de 144,45 points pour clôturer la séance avec 19 999,59 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,52 cents US, en baisse par rapport à celui de 81,03 cents US de la veille.