Marchés

Projections de la Fed sur l’inflation

Wall Street finit dans le rouge

(New York et Toronto) La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi, lestée par la révision à la hausse par la Réserve fédérale (Fed) de ses prévisions d’inflation et l’intention de la majorité des membres de la Fed de relever les taux directeurs à deux reprises en 2023.