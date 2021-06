(Toronto) L’indice phare de la Bourse de Toronto progressait vendredi, en début de séance, soutenu par la vigueur du secteur des métaux de base, tandis que les grands indices américains avançaient eux aussi.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois grimpait de 39,97 points à 20 089,44 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 82,55 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 82,69 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut grimpait de 19 cents US à 70,48 $ US le baril, tandis que celui de l’or cédait 9,80 $ US à 1886,60 $ US l’once. Le prix du cuivre bondissait pour sa part de 9 cents US à 4,58 $ US la livre.