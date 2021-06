(Toronto) L’indice phare de la Bourse de Toronto s’est aventuré encore plus loin en territoire record, vendredi, soutenu notamment par les gains du secteur de l’énergie, eux-mêmes alimentés par une hausse du cours du pétrole brut et l’augmentation de la demande.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 88,88 points pour terminer au cours de clôture record de 20 138,35 points. Il a avancé jusqu’à 20 155,92 plus tôt dans la séance.

Le pétrole près des 71 $

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 82,32 cents US, en baisse par rapport à celui de 82,69 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 62 cents US à 70,91 $ US le baril, tandis que celui de l’or a reculé de 16,80 $ US à 1879,60 $ US l’once. Le prix du cuivre a quant à lui progressé de 5,25 cents US pour terminer près de 4,54 $ US la livre.