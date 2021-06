Vers 5 h 30, Paris refluait (-0,25 %), tout comme Milan (-0,64 %) et Francfort (-0,11 %). Londres avançait de son côté de 0,24 %.

(Paris) Les bourses mondiales ne savaient pas de quel côté pencher jeudi midi, avant la publication des chiffres sur l'inflation américaine en mai et les déclarations de la BCE après sa réunion de politique monétaire.

Agence France-Presse

La BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés et indiqué qu'elle garderait un rythme élevé d'achats de dette au 3e trimestre.

Vers 7 h 30, Paris creusait légèrement ses pertes (-0,57%), Milan perdait 0,43% et Francfort reculait de 0,29%. Londres était quant à elle stable à +0,02%.

La Bourse de New York se préparait à ouvrir sur une note indécise. Selon les contrats à terme, l'indice Dow Jones devrait ouvrir en petite hausse de 0,15%, mais le S&P 500 (-0,07%) et le Nasdaq (-0,41%) sont attendus en baisse.

Les places asiatiques ont terminé en ordre dispersé, Tokyo et Shanghai gagnant du terrain, tandis que Hong Kong a fini quasi stable.

À 8 h 30, l'indice des prix à la consommation pour mai aux États-Unis sera publié et la Banque centrale européenne (BCE) tiendra une conférence de presse à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

La BCE doit également dévoiler ses projections économiques, notamment de nouvelles estimations du taux de chômage et de l'inflation.

La hausse des prix aux États-Unis pourrait se révéler très haute, en raison notamment d'effets de base importants, mais selon Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM, "un chiffre ne changera pas la donne".

« La Fed devrait maintenir son message de patience et le marché devra encore attendre plus longtemps pour savoir si la dynamique des hausses de prix deviendra plus durable ou pas », poursuit-il.

Concernant la BCE, les analystes s'attendent au statu quo, autant pour le taux directeur que pour les rachats d'actifs.

« Jusqu'à récemment, la BCE était confrontée à la perspective de devoir freiner la récente hausse des rendements obligataires à long terme dans l'ensemble de l'Union européenne, mais les baisses observées ces derniers jours semblent avoir permis à la banque de gagner du temps à cet égard », décrypte Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Sur le marché obligataire, les taux se stabilisaient jeudi, le rendement américain à 10 ans étant à 1,50%, après une forte détente observée au cours des deux séances précédentes.

Également à l'agenda du jour, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis.

L'auto à la peine

Après Renault (+0,04% à 34,63 euros) et Volkswagen (-0,06% à 230,85 euros), Peugeot a également été mis en examen en France dans l'enquête sur la fraude aux contrôles antipollution des anciennes générations de moteurs diesel, a annoncé mercredi soir Stellantis (-1,31% à 17,00 euros), maison-mère du constructeur français.

À Francfort, BMW perdait 0,67% à 93,97 euros, tandis que Daimler montait de 0,64% à 78,88 euros.

Believe trébuche

La pépite française Believe, qui aide les musiciens à s'imposer sur les marchés du streaming, plongeait de 12,31% à 17,10 euros, pour ses premiers pas à la Bourse de Paris.

Burberry se veut vert

Le groupe de luxe britannique Burberry dit vouloir devenir « positif pour le climat » - « Climate positive » - d'ici 2040 et aller plus loin que ses engagements actuels de neutralité carbone à cette date. Le groupe veut notamment réduire ses émissions de CO2 de 46% d'ici 2030 à travers sa chaine d'approvisionnement. Le titre perdait 0,72% à 2.221 pence.

Altice investit dans BT

L'opérateur britannique BT prenait 3,33% à 189 pence après que le milliardaire Patrick Drahi, patron du groupe de télécoms et de médias Altice, a annoncé avoir acquis 12,1% du capital de la société, devenant son premier actionnaire.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre jeudi, les investisseurs restant convaincus que la demande repart malgré un léger accroc la veille et la publication d'une forte progression des réserves d'essence aux États-Unis.

Vers 7 h 30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août avançait légèrement de 0,33% à 72,46 dollars, à Londres.

Le baril de WTI pour le mois de juillet, la référence américaine, montait de 0,19% à 70,09 dollars.

L'euro se stabilisait (-0,02%) face au billet vert, à 1,2178 dollar.

Le bitcoin remontait de 3,86%, à 37.790 dollars.