(Toronto) L’indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé vendredi au-dessus du seuil des 20 000 points pour la première fois de son histoire, les marchés boursiers nord-américains ayant enregistré de solides performances après la publication d’un rapport positif sur le marché de l’emploi américain.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 87,80 points pour terminer la séance avec 20 029,19 points.

Le cap des 20 000 points avait été franchi cette semaine, mais c’est la première fois que cette avancée perdure à la clôture.

Le huard à 82,75 cents américains

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 82,75 cents US, en hausse par rapport à celui de 82,62 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 81 cents US à 69,62 $ US le baril, tandis que celui de l’or a progressé de 18,70 $ US à 1892,00 $ US l’once. Le prix du cuivre a grimpé quant à lui de 6 cents US à 4,53 $ US la livre.