(New York) La Bourse de New York ouvrait en modeste hausse mercredi après avoir commencé mardi le mois par une séance mitigée, partagée entre la reprise qui s’installe et les craintes d’inflation.

Vers 10 h 10, l’indice Dow Jones avançait de 0,18 % comme le S&P 500 tandis que le NASDAQ grappillait 0,10 %.

Mardi, l’indice Dow Jones avait progressé de 0,13 % à 34 575,31 points, tandis que le NASDAQ, à forte concentration technologique, avait lâché 0,09 % à 13 736,48 points. L’indice élargi S&P 500 avait cédé 0,05 % à 4202,04 dollars.

« Les marchés continuent de faire face à des données suggérant que la reprise économique mondiale s’installe, ainsi qu’à une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt qui posent question sur la durée de la politique monétaire mondiale ultra-accommodante », estimaient les analystes de Schwab.

Pour JJ Kinahan de TD Ameritrade, le marché restait dans l’expectative alors que les chiffres officiels de l’emploi sont attendus vendredi pour le mois de mai.

Les analystes s’attendent à un recul du taux de chômage à 5,9 % avec une accélération des créations d’emplois à 720 000, selon l’estimation médiane de Briefing.com.

Mercredi, les marchés vont guetter le Livre beige de la Fed, qui doit donner le pouls de l’activité de la première économie du monde avant la prochaine réunion monétaire de la Banque centrale.

Parmi les actions du jour, celle de l’application de visioconférence Zoom gagnait 0,79 % à 330 dollars après avoir annoncé la veille un chiffre d’affaires trimestriels en hausse de 191 %.

Le site de commerce en ligne Etsy avançait de 1,59 % après avoir annoncé une acquisition dans la mode avec le rachat de Depop, un site de revente de vêtements, pour 1,6 milliard de dollars.

Le titre de la chaîne de cinémas AMC, favori des boursicoteurs en ligne, continuait sur sa lancée ascendance (+27 %) alors que la chaîne compte distribuer des popcorns et des projections spéciales à ses petits actionnaires.

Sur les onze secteurs du S&P 500, six étaient dans le vert, à commencer par les technologies de l’information (+0,87 %), l’énergie (+0,53 %) et la santé (+0,35 %).

Tesla perdait 1,75 % à 613 dollars après un rappel ordonné sur près de 6000 de ses véhicules électriques pour des boulons potentiellement mal fixés sur les freins.

Le rendement sur les bons du Trésor à dix ans, se repliait un peu à 1,59 % contre 1,60 % la veille.