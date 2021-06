Marchés

Les Bourses européennes en baisse, Londres et New York fermées

(Paris) Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en baisse, sur fond de prises de bénéfices en cette fin de mois de mai. La journée a cruellement manqué d’animation en raison de la fermeture des places de Londres et de New York et de l’absence de catalyseur.