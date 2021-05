(Toronto) La Bourse de Toronto a terminé le mois de mai sur un quatrième gain mensuel consécutif, lundi, même si elle a cédé du terrain en cette dernière journée du mois.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a reculé de 121,19 points pour terminer la journée avec 19 730,99 points. Il a ainsi cumulé une croissance de 3,3 % depuis le début de mai, et de 13,2 % depuis le début de l’année.

Le gain mensuel était assez généralisé. Le secteur des matériaux a avancé d’environ 8,0 %, tandis que ceux de la consommation de base, de la finance et de l’énergie ont gagné environ 4,5 %. En fait, huit des onze secteurs ont progressé tout au long du mois.

« Alors ça a été un mois assez solide », a noté Mike Archibald, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Placements AGF.

« C’est le genre de tendance observé l’an dernier, avec un marché qui continue de grimper. Cela semble être le cas indépendamment du fait que nous avons évidemment un peu reculé ici aujourd’hui. »

Les résultats financiers d’entreprises ont été solides ces dernières semaines et les investisseurs ont beaucoup d’argent, a-t-il ajouté lors d’une entrevue.

Les banques canadiennes, en particulier, ont dévoilé de solides résultats trimestriels la semaine dernière, ce qui a encouragé certaines prises de profits lundi.

De leur côté, les marchés boursiers américains étaient fermés lundi pour le congé du Memorial Day.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 82,84 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 82,74 cents US de vendredi.

Le cours du pétrole brut a grimpé de 59 cents $ US à 67,34 $ US le baril, tandis que celui de l’or a pris 4,20 $ US à 1909,50 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est négocié en baisse de moins de 1 cent US à 4,67 $ US la livre.