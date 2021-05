La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi à l’occasion du jour férié du Memorial Day (jour du Souvenir).

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour

La Presse

Jarislowsky Fraser vient de bonifier de 130 % sa participation dans Alithya.

Le gestionnaire d’actifs montréalais a acheté près d’un million d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans la transformation des organisations au cours des trois premiers mois de l’année.

L’information révélée ce mois-ci dans des documents déposés auprès des autorités boursières permet de constater que Jarislowsky Fraser est dorénavant neuvième actionnaire en importance d’Alithya avec une participation de 3,4 %.

* * *

Le CN a gagné l’appui de la CIBC mardi. Constatant le récent repli de l’action du transporteur ferroviaire montréalais, l’analyste Kevin Chiang suggère désormais l’achat du titre. « Le titre est sous pression depuis l’annonce d’une offre pour acheter Kansas City Southern le 20 avril en raison du risque financier que prend le CN. » Le repli du titre reflète plus qu’amplement le risque encouru, selon lui.

* * *

Le fondateur et président exécutif du conseil d’administration de Thérapeutique Knight a acheté cette semaine pour près de 200 000 $ d’actions de la société pharmaceutique montréalaise. Jonathan Goodman a acheté un total de 35 000 actions au cours des séances de mardi et de mercredi. Il a payé un prix unitaire de 5,25 $.

* * *

Valeurs mobilières Desjardins s’est rangée derrière Saputo mercredi. Chris Li recommande dorénavant l’achat de l’action du transformateur laitier montréalais. Cet expert dit avoir maintenant davantage confiance dans les perspectives de croissance des bénéfices.

* * *

Saputo présentera sa performance de fin d’exercice jeudi. Surtout, la direction précisera sa stratégie de croissance à l’échelle mondiale au cours d’une conférence téléphonique spéciale prévue pour durer au moins deux heures. C’est la toute première fois que Saputo prépare et communique un plan de cette envergure pour Bay Street.

Mark Petrie, de la CIBC, s’attend notamment à obtenir des précisions sur les objectifs de croissance pour les produits à base de plantes, ainsi que des précisions sur le regroupement des divisions américaines (fromages et produits laitiers), en particulier sur les économies apportées par cette décision.

* * *

Avec une seule séance boursière à venir en mai, 5N Plus est le titre québécois accusant le plus fort recul du mois (- 30 %) à la Bourse de Toronto. mdf commerce (- 17 %), GDI (- 16 %), Stella-Jones (- 10 %), Tecsys (- 10 %) et BRP (- 10 %) traversent aussi un mois difficile. À l’opposé, Produits forestiers Résolu (+ 22 %), SNC-Lavalin (+ 21 %), MTY (+ 19 %), Pages Jaunes (+ 17 %) et Xebec (+ 16 %) affichent les plus importantes hausses jusqu’ici en mai.

* * *

Les titres québécois de Nuvei, Saputo, MTY, Power Corporation, Pages Jaunes, Savaria, Banque Nationale et TFI ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto.

* * *

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi à l’occasion du jour férié du Memorial Day (jour du Souvenir).