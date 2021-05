Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones est monté de 0,19 % à 34 530,37 points, le NASDAQ a grappillé 0,09 % à 13 748,74 points et le S&P 500 a glané 0,08 % à 4204,28 points, se rapprochant de son record.

PHOTO NICOLE PEREIRA, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a conclu la semaine en légère hausse vendredi dans un marché observant de près l’accélération de l’inflation américaine et avant un long week-end aux États-Unis.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a monté de 0,19 % à 34 530,37 points, le NASDAQ a grappillé 0,09 % à 13 748,74 points et le S&P 500 a glané 0,08 % à 4204,28 points, se rapprochant de son record.