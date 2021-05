(New York et Toronto) La Bourse de New York hésitait sur la direction à prendre mercredi, au lendemain d’une séance terne, alors que la plupart des entreprises cotées ont désormais publié leurs résultats trimestriels.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Vers 10 h, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,10 % à 34 277,19 points.

L’indice S&P 500 lâchait 0,05 % à 4185,97 points, tandis que le NASDAQ s’appréciait de 0,30 % à 13 697,47 points.

La Bourse de Toronto avançait en début de séance, soutenue par son secteur des métaux de base.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 87,09 points à 19 651,21 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 82,56 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 82,94 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut perdait 73 cents US à 65,34 $ US le baril, tandis que celui de l’or gagnait 5,30 $ US à 1903,30 $ US l’once. Le prix du cuivre cédait pour sa part moins de 1 cent US à 4,51 $ US la livre.

Mardi, Wall Street s’était essoufflée après un bon démarrage et avait conclu dans le rouge.

« On arrive finalement au bout de la longue route de la saison des résultats du premier trimestre avec les dernières entreprises qui publient leur bilan avant Memorial Day », note JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés chez TD Ameritrade.

Les marchés financiers seront fermés lundi aux États-Unis à l’occasion de la journée commémorant les militaires américains morts au combat.

Le groupe de vente d’articles sportifs Dick’s Sporting Goods (+13,50 %) et les magasins de vêtements Urban Outfitters (+12,66 %) ont fait part de résultats meilleurs que prévu et voyaient leurs actions bondir à Wall Street.

En revanche, la chaîne de magasins Nordstrom (-8,99 %) trébuchait en Bourse après une perte nette supérieure aux attentes du marché.

« Outre les résultats, le marché a l’air plutôt calme et se prépare au jour férié, à moins qu’il n’y ait une nouvelle majeure », indique M. Kinahan. « La volatilité continue de reculer même si les investisseurs peuvent s’attendre à quelques secousses en raison de volumes d’échanges potentiellement faibles. »

Parmi les valeurs du jour, Amazon montait de 0,38 %. Le géant du commerce en ligne va acquérir pour 8,45 milliards de dollars le studio hollywoodien MGM, propriétaire de la saga James Bond, une manière de renforcer le catalogue de son service de streaming.

Ford s’appréciait de 1,52 %. Le constructeur automobile américain a dit s’attendre à ce que 40 % de ses véhicules vendus dans le monde en 2030 fonctionnent sans essence ou diesel.

ExxonMobil cédait 0,34 %. Les actionnaires du géant pétrolier américain doivent voter mercredi pour ou contre les candidats au conseil d’administration proposés par une société militant pour que le géant pétrolier américain prenne plus en compte le changement climatique.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en petite baisse, à 1,55 % contre 1,56 % la veille au soir.