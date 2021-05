Marchés

Bitcoin, dogecoin : quand Elon Musk fait la pluie et le beau temps

(Washington) Entre vide réglementaire et volatilité naturelle du nouvel or digital : le poids d’un seul homme, le fantasque et richissime patron de Tesla, et de ses tweets sur le cours du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, soulève de plus en plus de questions.