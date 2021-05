(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé mardi à un nouveau sommet record, ayant effectué du rattrapage avec les marchés américains après son congé de lundi pour le congé de la fête de la Reine.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 36,82 points pour terminer la journée avec 19 564,12 points. Il a grimpé en cours de séance jusqu’au niveau record de 19 679,86 points.

« Hier, le sentiment a été stimulé par les engagements de plusieurs responsables de la Réserve fédérale qui ont continué à souligner que la politique resterait très accommodante, même en dépit d’un pic d’inflation à court terme », a observé Candice Bangsund, gestionnaire de portefeuille pour Fiera Capital.

« Cela a donc contribué à apaiser les marchés et à soutenir l’appétit pour le risque, alors aujourd’hui, le TSX a largement rattrapé son retard et a progressé légèrement. »

Les secteurs de la santé et des technologies de l’information ont été parmi les huit secteurs du parquet torontois qui ont avancé mardi, contre trois qui ont reculé.

Les actions des producteurs de cannabis Aurora Cannabis et Canopy Growth ont gagné respectivement 6,0 % et 5,2 % pour faire progresser le groupe de la santé.

Celui des technologies a avancé de moins d’un point de pourcentage notamment grâce au titre de Lightspeed POS, qui a gagné 3,3 %.

Les actions du groupe de l’industrie ont progressé, celui de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ayant augmenté de 1,4 % tandis que ceux du Chemin de fer Canadien Pacifique et d’Air Canada ont tous deux pris 1,1 %.

Le secteur des matériaux a légèrement avancé, le cours de l’or ayant consolidé ses récents gains en tant que protection contre l’inflation.

Le prix de l’or a avancé de 13,50 $ US à 1898,00 $ US l’once à la Bourse des matières premières de New York, tandis que le cours du cuivre a cédé 1,9 cent US à 4,51 $ US la livre.

Le secteur de l’énergie a enregistré le plus important recul, cédant 0,8 % malgré une légère hausse du prix du pétrole brut, après avoir franchi lundi le cap des 66 $ US le baril.

« Les prix avaient reculé la semaine dernière, les investisseurs s’étant laissés inquiéter par la perspective d’une nouvelle entente sur le nucléaire en Iran, qui ferait grimper l’offre sur le marché mondial. Mais cette façon de voir les choses a été contrebalancée par les signes de reprise économique vigoureuse et durable, qui augmentent les perspectives pour la demande mondiale de pétrole.

« Les prix se sont négociés dans une fourchette assez serrée dans la dernière semaine », a précisé Mme Bangsund lors d’une entrevue.

Le prix du baril de pétrole brut a avancé mardi de 2 cents US à 66,07 $ US à New York.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 82,94 cents US, en hausse par rapport à celui de 82,91 cents US de vendredi.