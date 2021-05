Vers 10 h 40, Londres réduisait son avance (+0,20 %), tandis que Francfort (-0,01 %), Paris (-0,07 %) et Milan (-0,06 %) étaient atones.

Les Bourses européennes se montrent plus prudentes

(Paris) Les Bourses européennes se montraient un peu plus prudentes mardi après un début de séance hésitant à Wall Street, les marchés restant toujours focalisés sur chaque déclaration des banquiers centraux concernant l’inflation.

Agence France-Presse

Vers 10 h 40, Londres réduisait son avance (+0,20 %), tandis que Francfort (-0,01 %), Paris (-0,07 %) et Milan (-0,06 %) étaient atones.

À New York, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,30 %, le NASDAQ montait de 0,24 % tandis que l’indice élargi S&P 500 abandonnait 0,20 % vers 10 h 05.

L’enthousiasme sur le front des résultats était tempéré par la déception liée au recul plus fort qu’attendu des mises en chantier de logements neufs en avril aux États-Unis.

Par ailleurs, des propos interprétés comme moins affirmatifs sur le caractère temporaire de l’inflation ont pu freiner les indices, selon des experts.

Lundi soir, le vice-président de la Banque centrale américaine (Fed), Richard Clarida, a déclaré que « la plupart » des pressions qui font grimper les prix « sont transitoires », mais qu’il faudrait « attendre et rester attentifs aux données qui arrivent ».

« L’hypothèse d’une inflation non transitoire ou que partiellement transitoire commence à faire un peu son chemin dans l’esprit des banquiers centraux », observe Alexandre Baradez, analyste chez IG France, dans un point quotidien en ligne.

« Est-ce que la Fed considère que l’inflation est transitoire ou est-ce qu’on sent un doute s’installer sur la qualification de l’inflation chez les banquiers centraux ? », interroge l’expert.

Le rebond beaucoup plus fort qu’attendu de l’inflation américaine a perturbé les marchés la semaine dernière.

Selon une étude de Bank of America auprès des gérants d’actifs publiée mardi, l’inflation et la crainte d’un ralentissement des achats d’actifs sont perçues actuellement comme les deux risques majeurs pour les marchés.

Par conséquent, chaque parole prononcée par le président de la Fed d’Atlanta Raphael Bostic vers 18 h 30 devrait être scrutée par les opérateurs de marché.

En Europe, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s’est montré plus catégorique, affirmant lors d’une conférence qu’« il n’y a aujourd’hui aucun risque de retour durable de l’inflation en zone euro ».

« Il n’y a aucun doute que la politique monétaire de la BCE restera très accommodante longtemps », a-t-il ajouté.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt étaient plutôt stables, le rendement de la dette américaine à 10 ans s’élevant à 1,65 % contre 1,64 % la veille.

Les actionnaires de Shell disent oui à sa stratégie climatique

Le titre du géant des hydrocarbures prenait 0,66 % à 14336 pence après l’approbation par ses actionnaires de sa stratégie climatique, contestée par les ONG, visant à réduire sa dépendance au pétrole et au gaz et à devenir neutre en carbone d’ici 2050.

Walmart relève ses prévisions

Stimulées par les aides du gouvernement aux ménages américains, les ventes de Walmart ont progressé au premier trimestre. Le groupe, dont l’action progressait de 2,43 % à Wall Street, a relevé ses prévisions de bénéfice annuel.

Vodafone perd du terrain

Le groupe Vodafone s’enfonçait de 7,75 % à 130,72 pence malgré un retour aux bénéfices lors de son exercice annuel décalé. Ses recettes se sont toutefois effritées à cause de la COVID-19 de même que son résultat opérationnel.

Le bitcoin déstabilisé

Le bitcoin repartait à la baisse mardi après être un peu remonté dans la matinée. Vers 14 h 20 GMT, la cryptomonnaie perdait 3,35 % autour de 43 331 dollars alors qu’elle s’échangeait à plus de 50 000 dollars vendredi.

Le bitcoin a perdu plus de 20 % de sa valeur en une semaine, poussant certains investisseurs à se demander si la fièvre d’achats de cryptomonnaies depuis plus de six mois commence à retomber.

Il était tombé lundi à 42 185 dollars, son plus bas depuis février, après que le patron de Tesla Elon Musk eut attisé des spéculations pendant le week-end sur la vente possible ou déjà en cours des avoirs en bitcoin de son groupe. Il a ensuite démenti avoir vendu le moindre bitcoin.

L’euro s’appréciait de 0,45 % face au billet vert, à 1,2208 dollar.

Le pétrole rétrograde

Les cours de pétrole repartaient à la baisse mardi après-midi après avoir atteint des niveaux plus vus depuis près de deux mois et demi. Vers 10 h 30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet se repliait de 0,46 % à 69,12 dollars à Londres.

À New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin déclinait de 0,71 % à 65,80 dollars.