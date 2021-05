(New York) La Bourse de New York reculait en début de séance mardi, lestée comme la veille par le repli des géants de la technologie, qui tire le NASDAQ et l’ensemble du marché boursier vers le bas.

Agence France-Presse

Vers 9 h 55, le NASDAQ baissait de 0,98 % à 13 270,69 points, mais limitait ses pertes après avoir abandonné près de 2 % dans les premiers échanges.

Le Dow Jones Industrial Average perdait 0,93 % à 34 418,07 points et l’indice élargi S&P 500 cédait également 0,93 % à 4149,46 points.

Toronto recule aussi

La Bourse de Toronto reculait de plus de 100 points mardi, en début de séance. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois perdait 168,93 points à 19 192,95 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 82,60 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 82,68 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut chutait de 1,16 $ US à 63,76 $ US le baril, tandis que celui de l’or perdait 18,70 $ US à 1818,90 $ US l’once. Le prix du cuivre avançait pour sa part de 1 cent US à 4,73 $ US la livre.

Les techs encore en baisse

Les piliers technologiques américains, qui avaient déjà pris l’eau lundi, poursuivaient leur descente lors des premiers échanges.

« Des entreprises comme Apple, Microsoft et Tesla n’arrivent pas à gagner du terrain en dépit de leurs bons résultats », remarque JJ Kinahan de TD Ameritrade.

« Sur le long terme, ce n’est pas forcément une mauvaise chose, même en faisant un gros effort d’imagination », tempère l’expert. « Tous ces groupes ont beaucoup progressé l’an dernier et il est logique qu’à un moment donné la fièvre haussière ralentisse. »

Le risque d’une surchauffe de l’économie américaine et d’une inflation hors de contrôle font partie des principales sources d’inquiétude du marché.

Les investisseurs auront l’occasion de faire un état des lieux avec la publication mercredi par le département du Travail de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour avril puis, jeudi, de l’indice des prix à la production (PPI) pour le même mois.

« Presque tout le monde à Wall Street est impatient de voir si les commentaires des entreprises sur l’inflation lors de la saison des résultats commencent à se refléter dans les chiffres » du gouvernement, résume M. Kinahan.

Parmi les valeurs du jour, la compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic chutait de 5,24 % après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. L’entreprise a par ailleurs annoncé qu’elle n’avait pas fixé de date pour son prochain vol d’essai, initialement prévu courant mai.

La société de traitement de renseignements Palantir montait (+4,82 %) après avoir dit s’attendre à une croissance annuelle de ses revenus de 30 % ou plus jusqu’en 2025.

L Brands reculait de 2,82 %. Le propriétaire de Victoria’s Secret a annoncé mardi la séparation en deux entreprises indépendantes de ses activités, avec d’un côté la marque emblématique de lingerie, qu’il a finalement renoncé à vendre, et de l’autre la chaîne de magasins Bath & Body Works.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain progressait, s’établissant à 1,6217 %, contre 1,6020 % lundi soir.