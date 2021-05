Marchés

Après un an de télétravail, Wall Street se prépare à retourner en présentiel

(New York) Après un an de précautions et de télétravail massif, Wall Street se prépare à retourner aux affaires en présentiel, avec plus de courtiers autorisés sur le parquet du New York Stock Exchange dès lundi et les employés de Goldman Sachs appelés à revenir au bureau en juin.