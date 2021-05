(New York et Toronto) Wall Street a fini globalement en baisse mardi, plombée par le repli des valeurs technologiques, sensibles aux craintes qu’une surchauffe de l’économie américaine ne conduise à une hausse des taux d’intérêt.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le NASDAQ a abandonné 1,88 % à 13 633,50 points, enregistrant sa pire séance depuis fin mars. Le S&P 500, plus représentatif du marché américain, a lâché 0,67 %, à 4164,66 points tandis que l’indice des valeurs vedettes, le Dow Jones, a stagné (+0,06 %) à 34 133,03 points.

La Bourse de Toronto clôture en baisse

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse, le secteur des technologies ayant exercé une pression à la baisse sur le marché, particulièrement aux États-Unis.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a rendu 25,13 points pour terminer la séance avec 19 188,03 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 81,20 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 81,44 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 1,20 $ US à 65,69 $ US le baril, pendant que celui de l’or a perdu 15,80 $ US à 1776,00 $ US l’once. Le prix du cuivre a pour sa part rendu 0,7 cent US à 4,52 $ US la livre.