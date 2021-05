Marchés

Le pétrole cale à la fin de la semaine, inquiet pour la demande indienne

(New York) Les gains d’une semaine, qui auront vu monter jeudi les cours du brut à leurs plus hauts niveaux en six semaines, se sont érodés vendredi après des prises de profits et devant la situation sanitaire en Inde, menace pour la demande d’or noir.