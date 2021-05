Vers 4 h 40, l’Europe rebondissait après les reculs de vendredi : Francfort prenait 0,55 %, tout comme Milan (+0,80 %) et, dans une moindre mesure, Paris qui avançait de 0,38 %. La place de Londres était quant à elle fermée pour cause de jour férié.

(Paris) Les marchés boursiers européens ont commencé la semaine d’une humeur conquérante, toujours confiants dans une reprise forte de l’activité économique.

Vers 4 h 40, l’Europe rebondissait après les reculs de vendredi : Francfort prenait 0,55 %, tout comme Milan (+0,80 %) et, dans une moindre mesure, Paris qui avançait de 0,38 %. La place de Londres était quant à elle fermée pour cause de jour férié.

En Asie, les marchés boursiers du Japon et de la Chine étaient également fermés lundi. Hong Kong a quant à elle reculé de 1,28 %, plombée par des craintes liées à l’inflation.

« Des évolutions de bénéfices très favorables, poussées par une reprise économique d’une puissance inédite, laquelle est soutenue par des politiques économiques visant à amplifier au maximum la dynamique de croissance » font partie des puissantes « forces en présence pour stimuler la prise de risque », selon Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LDPAM.

Les investisseurs anticipent que les politiques de soutien à l’économie ne vont pas s’arrêter de sitôt, à l’image de la Fed qui ne donne même pas d’indication sur le moment où elle pourrait commencer à réduire son soutien monétaire.

En Europe, les États présentent depuis la semaine dernière leurs plans de relance à la Commission européenne, afin de bénéficier des fonds européens dédiés à la reprise économique, comme l’Espagne qui entend recevoir au total 140 milliards d’euros.

En France, l’activité du secteur manufacturier a poursuivi sa forte progression en avril, malgré un léger ralentissement de sa croissance.

Ces espoirs de reprise économique poussent les marchés vers des plus hauts jamais vus depuis des années, voire des records historiques.

Sur le plan sanitaire, la situation est contrastée avec le Brésil et l’Inde - où près de 400 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures - qui restent les deux pays les plus touchés actuellement par l’épidémie de COVID-19, tandis que la France et le Portugal déconfinent et que 100 millions d’Américains sont entièrement vaccinés contre le virus.

Les investisseurs prendront connaissance lundi de l’indice d’activité manufacturière ISM aux États-Unis, et des chiffres finaux des indices PMI manufacturiers pour la zone euro et l’Allemagne.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours en fin de journée.

Du côté des entreprises, le groupe de luxe américain Estée Lauder publiera ses résultats avant l’ouverture de la Bourse de New York, et un procès intenté par Epic Games contre Apple pour abus de position dominante s’ouvre lundi.

L’auto avance malgré tout

En France, le nombre de nouvelles immatriculations en avril est resté sous son niveau d’avant la crise liée à la pandémie de COVID-19. La production du secteur automobile a notamment été pénalisée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

À Paris, la situation était contrastée pour les entreprises du secteur, Faurecia était dans le rouge (-0,94 %), tandis que Stellantis (+0,83 %) et Renault (+0,95 %) montaient.

À Francfort, les constructeurs automobiles progressaient : BMW prenait 0,83 % à 84,09 euros, Volkswagen avançait de 0,81 % à 218,45 euros et Daimler était en hausse de 0,80 % à 74,64 euros.

Siemens Healthineers en bonne santé

La filiale santé du groupe allemand Siemens a relevé lundi ses prévisions de croissance pour l’année en cours, tablant désormais sur un chiffre d’affaires en hausse « entre 14 et 17 % », contre « entre 8 et 12 % » précédemment estimé. Le titre prenait 1,79 % à 48,33 euros.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont lundi est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, était stable (-0,04 %) à 66,72 dollars, à Londres.

À New York, le baril américain de WTI pour juin prenait 0,05 % à 63,57 dollars.

Du côté des devises, l’euro était stable (+0,02 %) face au billet vert, à 1,2035 dollar.

Le bitcoin progressait de 3,02 %, à 58 758 dollars.