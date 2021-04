(Paris) Les Bourses européennes ont terminé en léger repli mardi, tandis que Wall Street était sans réelle direction avant les résultats d’Alphabet et Microsoft et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Agence France-Presse

En Europe, les investisseurs ont limité les prises de risque, de Francfort (-0,31 %) à Londres (-0,26 %), en passant par Milan (-0,17 %). Seule Paris a fini stable (-0,03 %).

Au lendemain de nouveaux records pour le NASDAQ et le S&P 500, les principaux indices de Wall Street hésitaient vers 13 h 30 : le Dow Jones lâchait 0,08 %, le NASDAQ 0,26 % et le S&P 500 0,05 %.

Les marchés ont dans un premier temps digéré calmement les résultats d’entreprises européennes, dont HSBC, UBS ou Schneider Electric, puis quelques américaines, notamment General Electric et UPS.

Dans le secteur technologique, après Tesla lundi soir, Alphabet et Microsoft dévoileront aussi leurs comptes dans la soirée.

« Ce sont de grosses capitalisations donc elles donneront sûrement le rythme sur les valeurs tech dans les jours à venir », explique Adrien Dumas, directeur actions chez Mandarine gestion.

Dans l’ensemble, les publications d’entreprises confirment que la reprise économique est en cours, mais les investisseurs ont déjà intégré de nombreux signes de cette reprise.

Ces publications viennent néanmoins valider « la hausse des cours observée » depuis le début de l’année, selon Adrien Dumas.

Les responsables de la Fed ont entamé mardi leur réunion de politique monétaire, au cours de laquelle ils devraient adopter une politique attentiste, maintenant leur soutien à l’économie.

Mais les investisseurs restent toujours aux aguets et scruteront le moindre mot dans le communiqué de la Fed qui pourrait être le signe d’un changement de sa position.

Concernant les indicateurs, la confiance des consommateurs américains a grimpé plus qu’attendu en avril, et est désormais au plus haut depuis le début de la crise.

La France et l’Allemagne ont appelé la Commission européenne à examiner « au plus tôt » les plans de relance nationaux pour éviter que l’Europe, fragilisée par les ratages de la vaccination, ne se laisse distancer par la Chine et les États-Unis dans la course à la reprise économique.

Tesla n’avance pas

Tesla a fait part d’un profit record et vu son chiffre d’affaires s’envoler de 74 % au premier trimestre. L’action du fabricant de véhicules électriques, qui est beaucoup montée ces derniers mois, reculait toutefois de 3,83 % en début de séance.

General Electric déçoit

Le conglomérat américain General Electric (-2,69 % à 13,21 dollars) a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, mais son chiffre d’affaires a déçu.

UPS grimpe

Le géant américain du transport de paquets et colis UPS a dévoilé des revenus trimestriels en forte hausse grâce à l’envolée du commerce en ligne. Son titre bondissait de 10,57 % à 194,37 dollars.

Dans son sillage, FedEx montait de 4,49 % à 288,16 dollars.

UBS plombé par Archegos

À la Bourse suisse, la banque a reculé de 1,98 % à 13,84 francs, après avoir révélé que la débâcle du fonds américain Archegos lui avait coûté presque 800 millions de dollars.

HSBC en revanche a progressé de 4,18 % à 440,40 pence à Londres, après avoir annoncé un bénéfice net plus que doublé au premier trimestre.

GameStop accélère

GameStop grimpait de 8,08 %. La chaîne de magasins de jeux vidéo a confirmé la vente massive d’actions, pour environ 551 millions de dollars, que le groupe compte utiliser pour accélérer sa transformation numérique.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les pays producteurs de l’OPEP+ ont convenu mardi de ne pas amender les quotas de production d’or noir fixés début avril pour les trois mois à venir.

Les cours du pétrole se redressaient vers 13 h 15, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin gagnait 0,77 % à 65,53 dollars à Londres par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour le même mois progressait de 0,87 % à 62,44 dollars.

Dans le même temps, l’euro reculait (-0,07 %) face au billet vert, à 1,2079 dollar.

Le bitcoin poursuivait sa remontée au-dessus du seuil des 55 000 dollars (+2,43 % à 54 584 dollars).