(New York) La Bourse de New York évoluait légèrement dans le vert mercredi après avoir ouvert en baisse et s’être repliée lors des séances de lundi et mardi.

Agence France-Presse

À 10 h, l’indice des valeurs vedettes Dow Jones augmentait de 0,32 % à 33 929,36 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, avançait de 0,12 % à 13 803,36 points.

Le S&P 500 prenait 0,17 % à 4141,78 points.

Mardi, lesté notamment par la progression des cas de contamination au coronavirus dans le monde, le Dow Jones avait baissé de 0,75 %. Le NASDAQ avait perdu presque 1 % pour la deuxième séance d’affilée. Le S&P 500 avait abandonné 0,68 % à 4134,94 points.

S’il repassait légèrement dans le vert, le NASDAQ restait plombé par Netflix, dont l’action chutait de presque 8 %.

Le géant américain du streaming a annoncé mardi après la clôture de la Bourse une croissance d’abonnés payants très décevante au premier trimestre, attirant 208 millions d’abonnés payants dans le monde (+14 %), soit 2 millions de moins que ce qu’il avait promis aux investisseurs.

L’élan de la plateforme de streaming, dopée pendant la période propice de la pandémie, a semblé s’essouffler et Netflix ne table que sur 1 million d’abonnés supplémentaires pour le trimestre en cours, contre 10 millions l’année dernière à la même période.

Pour le 1er trimestre toutefois, son bénéfice net, à 1,7 milliard de dollars, est largement supérieur aux attentes et plus du double d’il y a un an.

« Le NASDAQ est sous pression après les résultats décevants de Netflix. Les autres indices essayent d’attirer des acheteurs après deux jours de baisse », notait JJ Kinahan de TD Ameritrade. « Aujourd’hui, le moral du marché va être testé ».

Les inquiétudes quant à la hausse persistante des cas de COVID-19 dans le monde et leur impact sur la reprise économique attendue cette année, continuaient de préoccuper les investisseurs, selon les analystes de Schwab. « Cela reste un frein à l’optimisme » du marché, ont-ils relevé.

Le groupe de services pétroliers américain Halliburton, qui a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes, perdait néanmoins 4,35 %.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans étaient stables, à 1,55 %.