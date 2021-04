(New York et Toronto) La Bourse de New York a reculé pour la seconde séance d’affilée mardi, lestée par la progression des cas de contamination au coronavirus dans le monde et se repliant après de récents records.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones est repassé sous la barre des 34 000 points, abandonnant 0,75 % à 33 821,36 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a encore perdu presque 1 % à 13 786,27 points (-0,92 %). Le S&P 500 a lâché 0,68 % à 4134,94 points.

La Bourse de Toronto a enregistré sa pire séance en près de sept semaines, victime des prises de profits après les récents sommets et des craintes des investisseurs face à la poussée des cas de COVID-19 dans certaines régions.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 163,64 points pour terminer la journée à 19 040,78 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,54 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 79,88 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a effacé 76 cents US à 62,67 $ US le baril, tandis que celui de l’or a avancé de 7,80 $ US à 1778,40 $ US l’once. Le prix du cuivre a quant à lui rendu 2,5 cents US à 4,21 $ US la livre.