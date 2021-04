PHOTO NICOLE PEREIRA, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York passait clairement dans le vert mercredi matin après une ouverture en demi-teinte, mue par les résultats trimestriels solides des banques américaines JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo.

Agence France-Presse

Vers 10 h 10, le Dow Jones Industrial Average montait de 0,55 % à 33 862,90 points.

Le NASDAQ prenait 0,26 % à 14 031,81 points et le S&P 500 s’appréciait de 0,20 % à 4149,97 points.

« La première vague de résultats du premier trimestre des grandes banques est à peu près d’aussi bonne facture que ce qu’avaient prévu les analystes. En fait, elle est encore meilleure qu’anticipé », souligne JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Membres du Dow Jones, JP Morgan Chase (-0,49 %) et Goldman Sachs (+3,84 %) ont enregistré d’impressionnants bénéfices entre janvier et mars, la première grâce à la réduction importante de ces réserves mises de côté depuis le début de la pandémie et la seconde grâce à la bonne performance de ses traders.

Wells Fargo (-0,06 %) a également engrangé de forts profits, elle aussi portée par la baisse de ses réserves pour faire face aux imprévus.

M. Kinahan observe que « le marché dans son entier semble être soutenu par ces résultats après avoir évolué en ordre dispersé hier soir » dans les échanges sur les contrats à terme.

Citigroup et Bank of America feront part de leurs résultats jeudi, Morgan Stanley se pliera à cet exercice vendre.

Les acteurs du marché attendent par ailleurs des commentaires du patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui doit s’exprimer en milieu de journée depuis Washington.

Les regards étaient également tournés vers la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase, qui s’apprête à faire mercredi ses premiers pas à Wall Street.

Le NASDAQ a fixé mardi soir le prix de référence de l’entreprise à 250 dollars, ce qui pourrait faire établir sa valeur à 65,3 milliards de dollars, soit la plus grosse capitalisation pour l’introduction en Bourse d’une compagnie américaine depuis Uber en 2019.

Parmi les valeurs du jour, la biotech Moderna grimpait de 4,15 %. La firme a annoncé mardi que son vaccin était efficace à 90 % contre la COVID-19 et à 95 % contre les formes graves de la maladie, selon de nouveaux résultats, soit une légère baisse par rapport à un précédent essai clinique.