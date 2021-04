Vers 4 h 20, toute l’Europe évoluait dans le rouge, de Paris (-0,24 %) à Francfort (-0,08 %) et Londres (-0,73 %) à l’exception de Milan (+0,10 %).

(Paris) La prudence persistait sur les marchés actions lundi au début d’une semaine qui donnera le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels des entreprises et donnera un aperçu de l’inflation aux États-Unis.

Agence France-Presse

En Europe, comme en Asie, les Bourses ont échoué à gagner du terrain en dépit des records établis à la clôture de Wall Street vendredi.

Vers 7 h 30, Paris (+0,16 %), Francfort (+0,14 %) et Milan (+0,36 %) s’aventuraient avec parcimonie dans le vert tandis que Londres (-0,31 %) restait dans le rouge.

À Wall Street, les contrats à terme sur les trois principaux indices pointaient vers une ouverture en léger repli (de -0,12 % pour le S&P 500 et Dow Jones, et de -0,27 % pour le NASDAQ).

« Le ton prudent sur les marchés fait suite à la tentation de nombreux courtiers de prendre des bénéfices après les records atteints par les actions la semaine dernière et avant les rapports de résultats des entreprises de cette semaine », souligne Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Mais il témoigne aussi d’une certaine réserve avant la publication de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis mardi, dans un contexte de craintes inflationnistes suscitées par une reprise économique qui serait trop fulgurante à la sortie de la crise sanitaire.

Les investisseurs se demandent « si ces hausses de prix seront temporaires ou plus pérennes et, de manière plus importante, si ces hausses des prix au niveau de la production seront passées aux niveaux des prix finaux », c’est-à-dire dans les prix à la consommation, indique Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, répète à l’envi que la politique monétaire restera accommodante tant que l’économie ne sera pas totalement rétablie, et assure que l’inflation attisée par la reprise ne devrait être que transitoire.

Les craintes d’un emballement des prix ont fait grimper en mars le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, à ses plus hauts niveaux depuis début 2020.

La hausse plus forte que prévu des prix de gros en mars aux États-Unis n’a cependant pas ébranlé le taux américain à dix ans vendredi. Celui-ci se stabilisait à 1,66 % lundi à la mi-journée.

Les banques américaines JPMorgan et Goldman Sachs seront les premières à publier leurs résultats trimestriels mercredi. Les analystes tablent sur une hausse d’environ 25 % des bénéfices des sociétés du S&P 500 par rapport à la même période de 2020.

Nouvelle désillusion chez Astrazeneca

Le titre remontait (+0,36 % à 7313 pence) après un passage dans le rouge. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé que son traitement contre le diabète Farxiga n’était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de COVID-19, selon les premiers résultats d’essais cliniques.

Un épilogue dans l’affaire Veolia et Suez

Les actions Suez (+7,62 % à 19,85 euros) et Veolia (+8,68 % à 24,53 euros) bondissaient après l’annonce d’un accord en vue d’un rapprochement, mettant un terme à plusieurs mois de bataille médiatique et judiciaire entre ces deux groupes français présents dans l’eau et les déchets.

Les pubs anglais doivent encore patienter

À Londres, des titres des chaînes de pubs étaient en repli alors que le secteur a prévenu que tous les établissements ne pourraient pas rouvrir dès lundi. L’enseigne Wetherspoon perdait 0,57 % à 1392 pence et Mitchells & Butlers 1,54 % à 319,60 pence.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Vers 7 h 15, la première des cryptomonnaies redescendait sous les 60 000 dollars (+0,37 % à 59 912 dollars environ) après s’être approchée de son plus haut historique lundi matin à l’approche de l’introduction boursière d’une des plus grandes plateformes de ventes de cryptomonnaies, Coinbase.

Le record du bitcoin atteint mi-mars se situe à 61 742 dollars.

Les cours du brut repartaient en revanche à la hausse : le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 63,67 dollars à Londres, en progression de 1,14 %.

À New York, le baril américain de WTI pour mai montait de 1,06 %, à 59,95 dollars.

Dans le même temps, l’euro se reprenait face au dollar (+0,11 % à 1,1912 dollar)