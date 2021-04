Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour

La Presse

Un actionnaire institutionnel de longue date de Repare Thérapeutique vient de faire passer sa participation dans la biotech montréalaise au-dessus de la barre des 10 %.

BVF Partners, firme privée d’investissement de San Francisco spécialisée dans les titres biotechs de petites capitalisations, a révélé cette semaine aux autorités boursières avoir acheté pour près de 20 millions US d’actions de Repare le 12 mars.

Inscrite au NASDAQ depuis un peu moins d’un an, Repare se spécialise dans les traitements de cancer pour des patients ayant une déficience génétique.

***

Dollarama a reçu un coup de pouce d’un analyste américain vendredi. Edward Kelly, chez Wells Fargo, suggère désormais d’acheter le titre du détaillant montréalais. Sa cible de 55 $ sur le titre passe dorénavant à 70 $. Il voit d’un bon œil le retour prochain à une vie plus normale. « Il devient plus difficile d’ignorer le nombre grandissant d’éléments positifs qui attendent Dollarama à la sortie de la pandémie. » Cet analyste souligne notamment que la participation dans Dollarcity n’est pas appréciée à sa juste valeur.

***

Grand gagnant en 2020, le titre de Goodfood montre un recul de 30 % jusqu’ici cette année. Le seul analyste à ne pas recommander d’acheter l’action (sur les huit qui suivent le titre) concède que l’évaluation est maintenant près d’avoir atteint un niveau « raisonnable ».

« Il est inévitable que les restrictions liées à la pandémie et au confinement seront levées (compte tenu de la progression de la vaccination) et j’anticipe que cette situation apportera un vent de face aux activités et à la croissance du nombre d’abonnés chez Goodfood », soutient Michael Glen, de la firme Raymond James, dans une note publiée jeudi.

Le cours boursier actuel reflète une réalité « après-pandémie » trop pessimiste, croit quant à lui son collègue Martin Landry, chez Stifel/GMP.

***

Le franchiseur montréalais MTY a confirmé vendredi son intention de recommencer à verser un dividende, à racheter des actions et à réaliser des acquisitions durant la deuxième moitié de l’année. « Je m’attends à ce que ces éléments agissent comme d’importants catalyseurs pour l’action », indique l’analyste John Zamparo, de la CIBC, dans une note envoyée à ses clients.

***

Devant le « sévère repli » des titres du secteur de l’énergie renouvelable depuis le début de l’année, le gestionnaire d’actifs montréalais Gestion Lester dit avoir récemment commencé à bonifier des participations dans Boralex et Innergex, deux positions qui avaient été abaissées en janvier, précise le chef des placements, Stephen Takacsy, dans sa lettre mensuelle envoyée vendredi.

***

Héroux Devtek a perdu une recommandation d’achat cette semaine. L’analyste Tim James, de la TD, a retiré lundi son appui au titre du constructeur de trains d’atterrissage de Longueuil. Sa décision repose essentiellement sur l’évaluation de l’action à la suite de sa récente poussée. Il estime que la valeur des principaux attributs de Héroux Devtek (feuille de route, exposition au secteur militaire, initiatives de réduction des coûts, etc.) est bien escomptée dans le titre.

***

BRP a terminé la semaine avec un adepte en moins. Martin Landry, de Stifel/GMP, a retiré mardi sa recommandation d’achat sur le titre du constructeur de produits récréatifs de Valcourt en citant trois principales raisons. Il souligne que l’action a connu une belle montée depuis six mois et que l’appréciation pourrait être limitée au cours des prochains trimestres. Il croit même qu’il faut se demander si on peut commencer à parler d’un scénario où les bénéfices de BRP ont atteint leur pic (peak earnings). La demande demeure forte pour les produits de BRP, mais elle se reflète dans le titre, selon lui. Enfin, il soupçonne que l’actionnaire institutionnel Bain Capital puisse profiter de la force du titre pour vendre une portion de ses actions et ainsi abaisser sa participation.

***

Les titres québécois du CN, de Saputo, de Lassonde, de Gildan, de Dollarama, de Quincaillerie Richelieu, d’Uni-Sélect, de Stella-Jones, de CGI, de GDI, de BRP, d’iA Groupe financier (Industrielle Alliance) et de Produits forestiers Résolu ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto.