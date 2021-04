Vers 4 h 50, la Bourse de Paris prenait 0,45 %, tandis que la hausse était plus modeste sur les autres places. Ainsi, Londres grappillait 0,10 %, Francfort 0,08 % et Milan 0,16 %.

(Paris) Les Bourses européennes restaient prudentes jeudi à la mi-journée, évoluant sans direction claire dans une séance dominée par des rendez-vous macroéconomiques.

Agence France-Presse

Vers 8 h 45, la Bourse de Paris prenait 0,34 %. L’indice parisien a même atteint en début de séance un niveau inédit depuis le 28 novembre 2000 (6171,45 points).

Londres gagnait 0,38 %, Francfort était à l’équilibre (+0,03 %), mais Milan reculait de 0,24 %.

Outre-Atlantique, les contrats à terme sur les principaux indices devraient suivre le même schéma mitigé : le Dow Jones reculait de 0,07 %, tandis que le S&P 500 prenait 0,29 % et le NASDAQ 0,82 %.

Plus tôt en Asie, la séance a aussi été dominée par l’attentisme. Si à Hong Kong, l’indice Hang Seng a terminé en hausse (+1,2 %), les indices composites de Shanghai et de Shenzhen ont en revanche fait du surplace. La Bourse de Tokyo a aussi terminé sans direction claire.

Les discussions entre différents responsables économiques se poursuivaient ce jeudi, avec une conférence de presse du FMI en conclusion des réunions de printemps, et un débat sur l’économie avec le FMI, la Fed, l’OMC et les chefs de l’Eurogroupe.

Dans une déclaration adressée au comité de pilotage du Fonds monétaire international, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les grandes économies du monde à ne pas relâcher l’effort budgétaire pour soutenir l’économie mondiale.

La veille, Joe Biden a lancé un vibrant plaidoyer pour convaincre le Congrès d’adopter son plan d’investissements de quelque 2000 milliards de dollars, indispensable selon lui pour que les États-Unis tiennent tête à la Chine.

Les investisseurs digéraient également la publication la veille des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ils « sont rassurés par les commentaires tenus par les membres de la Fed lors de la dernière réunion de la Banque centrale (américaine), le 17 mars dernier », a relevé Franklin Pichard, le directeur général de Kiplink Finance.

« Le marché attend maintenant de voir si la tendance à l’amélioration suggérée par les derniers indicateurs économiques sera confirmée par les résultats des entreprises », selon lui.

Côté indicateurs, les inscriptions au chômage aux États-Unis ont de nouveau pris de court les prévisionnistes, et marqué une nouvelle hausse inattendue la semaine passée, contrastant avec la reprise économique qui commence à se dessiner dans le pays où les vaccinations avancent vite.

Alstom en forme

Alstom gagnait 1,51 % à 44,44 euros. La SNCF a passé commande au constructeur ferroviaire, pour le compte des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie, des 12 premiers trains à hydrogène français, dont les premiers essais sont annoncés fin 2023.

Carnival pénalisé

À Londres, le croisiériste Carnival était toujours dans le rouge (-2,70 % à 1750,00 pence). Le groupe a annoncé une perte de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre et un très fort endettement à cause de la COVID-19, même s’il commence à entrevoir un redémarrage de son activité

BMW bien orienté

Le constructeur de Munich (-1,28 % à 87,93 euros) a vendu au premier trimestre plus de voitures qu’avant la crise sanitaire, soit 636 600 voitures BMW, Mini et Rolls-Royce dans le monde de janvier à fin mars, ce qui représente 5 % de plus qu’au premier trimestre 2019 et 33,5 % de plus qu’au premier trimestre 2020.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Vers 8 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 62,95 dollars à Londres, en hausse de 0,21 % par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 0,44 %, à 59,77 dollars.

Dans le même temps, l’euro montait face au dollar (+0,12 % à 1,1883 dollar), tout comme la livre britannique face au billet vert (+0,15 % à 1,3766 dollar).

Le bitcoin prenait 1,7 % à 57 421 dollars.