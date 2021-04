Marchés

Wall Street conclut en forte hausse, records pour le Dow Jones et le S&P 500

(New York) La Bourse de New York a conclu en forte hausse lundi, sur de nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par de bons chiffres sur l’emploi américain vendredi et l’espoir d’un retour de la croissance.