(Paris) Les marchés mondiaux entamaient prudemment la semaine lundi dans un contexte sanitaire encore très fragilisé par la pandémie de COVID-19, surveillant dans le même temps les répercussions d’une affaire de vente de bloc d’actions massive par un fonds américain.

Agence France-Presse

L’Europe oscillait entre rouge et vert peu après l’ouverture, Paris prenant 0,49 %, Francfort 0,47 %, Milan 0,14 % vers 8 h 15, pendant que Londres était stable et Madrid reculait de 0,03 %.

L’Asie a de son côté globalement fini dans le vert à la clôture des échanges, les indices Nikkei et Topix à Tokyo prenant 0,71 % et 0,46 %, et Shanghai ayant avancé de 0,50 %. Hong Kong a perdu 0,11 %.

À Wall Street, les contrats à terme subissaient une certaine pression à la baisse, attribuée à une vente massive d’actions observée en fin de semaine dernière, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank. Le contrat à terme sur l’indice Dow Jones reculait de 0,42 %, de 0,04 % sur le NASDAQ et 0,30 % sur le S&P 500.

La société d’investissement Archegos Capital, qui gère la fortune de l’homme d’affaires Bill Hwang, s’est délestée de parts détenues dans des entreprises américaines de médias et des sociétés chinoises cotées à la Bourse de New York, pour des montants de plus de 20 milliards de dollars, a indiqué dimanche l’agence Bloomberg.

Les premières conséquences sur les grands noms de la finance s’en ressentaient. De lourdes pertes pourraient être enregistrées aux comptes de la banque japonaise Nomura et de Credit Suisse, qui plongeaient respectivement de 16,33 % à la clôture et de 14,19 % à la mi-séance à la Bourse de Zurich.

Côté pandémie, entre situation sanitaire toujours très fragile et campagne vaccinale très lente, l’Europe peine à percevoir l’issue de la crise.

Le continent voit « la lumière au bout du tunnel », a pourtant affirmé dimanche le commissaire européen Thierry Breton, vantant l’accélération de la production de vaccins.

En attendant, l’épidémie progresse dans l’Union européenne, surtout en France où le monde médical multiplie les signaux d’alarme, tandis que les britanniques engagent lundi la deuxième phase de leur progressif plan de déconfinement (autorisant rencontres et sports en extérieur) et que les États-Unis vaccinent à tour de bras.

Les banques à la peine

Le secteur bancaire mondial peinait dans le sillage de l’affaire Archegos Capital. À Londres, HSBC perdait 0,27 % à 421,55 pence et NatWest 0,44 % à 191,15 pence. À Francfort Deutsche Bank, première banque allemande, plongeait de 3,18 % à 10,16 euros.

Les principales banques américaines s’affichaient en baisse d’entre 1 % et 3 % dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street.

À Paris, BNP Paribas perdait 1,66 % à 50,81 euros, Société Générale 1,62 % à 21,88 euros. Crédit Agricole prenait 0,29 % à 12,27 euros.

Air France-KLM sur de bons rails

La France est « sur le point de conclure un accord » avec la Commission européenne pour débloquer une nouvelle aide en faveur d’Air France (+1,44 % à 5,07 euros), a indiqué lundi le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Deliveroo moins gourmand pour son IPO

La plateforme de livraison alimentaire britannique a annoncé lundi avoir légèrement revu en baisse ses ambitions pour son introduction en Bourse à Londres. Le prix de l’opération sera compris entre 3,90 et 4,10 livres, soit une valorisation entre 7,6 et 7,85 milliards de livres.

Le porte-conteneur pivote, le pétrole remonte

Après avoir initialement reculé, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai évoluait à 65,26 dollars à Londres, en hausse de 1,07 % par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI pour le même mois prenait 0,85 % à 61,49 dollars.

Le directeur exécutif de Royal Boskalis, maison-mère de la société néerlandaise mandatée pour aider à dégager le porte-conteneurs qui obstrue le canal de Suez, a prévenu lundi que le plus dur restait à faire pour débloquer le navire qui affecte le commerce mondial depuis des jours.

L’euro reculait de 0,19 % face au billet vert à 1,1769 dollars. Le bitcoin prenait pour sa part 5,50 % à 57 856 dollars.