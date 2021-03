Marchés

Le navire échoué dans le canal de Suez fait monter le prix du pétrole

(Londres) Les prix du pétrole étaient en forte hausse après l’ouverture américaine vendredi et au terme d’une semaine en dents de scie, tandis qu’une tentative de renflouer le porte-conteneurs bloquant le canal de Suez et gênant l’approvisionnement européen en or noir a échoué.