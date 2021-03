(New York) La Bourse de New York tentait de repartir de l’avant vendredi, montrant une dose d’optimisme sur la réouverture de l’économie, à la fin d’une semaine volatile où les valeurs technologiques ont perdu du terrain.

Agence France-Presse

A 10 h 15, le Dow Jones progressait de 0,57 %, le NASDAQ, à forte concentration technologique avançait de 0,35 %, le S&P 500 grimpait de 0,50 %.

Après deux séances de pertes, le Dow Jones avait avancé jeudi de 0,62 % à 32 619,48 points. Le NASDAQ, à forte concentration technologique, avait grappillé 0,12 % à 12 977,68 points. Le S&P 500 avait gagné 0,52 % à 3909,52 points.

Les investisseurs semblaient vendredi avoir repris confiance dans la réouverture de l’économie à la suite du bon rythme des vaccinations aux États-Unis.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, publié peu après l’ouverture, a atteint un plus haut depuis un an à 84,9 points, mieux qu’attendu.

« En conférence de presse jeudi, Joe Biden a aussi indiqué qu’il avait doublé son objectif de vaccinations à 200 millions d’injections pour ses 100 premiers jours. Cela veut dire que l’économie va plus vite vers la réouverture », a indiqué Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

« C’est la raison pour laquelle, Wall Street a pu rebondir jeudi » et terminer en hausse « et cela se poursuit vendredi matin », a ajouté l’analyste.

Ce ne sont pourtant pas les indicateurs macro-économiques de février, publiés par le département du Commerce vendredi, qui ont appuyé la bonne humeur alors que le mois dernier, les revenus des ménages ont chuté de 7,1 % sur le mois et leurs dépenses de 1 %. Mais une vague d’intempéries exceptionnelles, notamment dans le Texas, poumon énergétique du pays, avait paralysé des infrastructures.

« Maintenant, c’est un marché qui regarde de l’avant vers la réouverture de l’économie », a encore affirmé l’expert de Spartan Capital. « C’est pourquoi on voit les valeurs bancaires aller mieux, de même que les valeurs industrielles et de l’énergie, dans le sillage d’un rebond des prix du pétrole », a-t-il ajouté.

Le secteur bancaire, qui a aussi profité de l’annonce de la Banque centrale (Fed) la veille autorisant à nouveau à partir de fin juin les rachats d’actions et distributions de dividendes, voyait Bank of America gagner plus de 2 %, et Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup plus de 1 %.

Les compagnies aériennes progressaient aussi de plus de 1 %, d’American Airlines à United en passant par Delta.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se tendaient un peu à 1,66 % contre 1,63 % la veille, même si l’indice PCE d’inflation, très surveillé par la Fed, a montré une inflation muette en février à +0,2 %. Sur un an, elle a accéléré un peu à 1,6 %, surtout à cause de la hausse des prix de l’énergie.

La séance a été par ailleurs marquée par le groupe de bureaux partagés WeWork, qui a annoncé vendredi qu’il allait faire son entrée en Bourse sans doute au 3e trimestre, à travers un SPAC, ces coquilles vides qui facilitent la levée de fonds sur le marché boursier.