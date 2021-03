Le pétrole efface ses gains de la veille et perd plus de 5 %

(Londres) Le pétrole creusait ses pertes jeudi et perdait plus de 5 %, soumis à un effet de balancier après des gains d’ampleur comparable la veille et alors qu’une poussée de COVID-19 dans le monde fait craindre pour la demande d’or noir.

Agence France-Presse

Vers 11 h 10, le baril américain de WTI coté à New York pour livraison en mai abandonnait 5,51 % à 57,81 dollars.

À Londres, le baril de Brent pour le même mois valait 61,04 dollars, en chute de 5,23 %.

« La volatilité récente […] est encore loin de s’éteindre », a noté Melinda Eadson, analyste de Oanda, alors que les cours font le grand huit depuis le début de la semaine. Elle l’explique par « les préoccupations concernant la demande future » de pétrole brut.

« Les prix du pétrole corrigent les gains excédentaires accumulés (mercredi) à la suite du blocage du canal de Suez, car l’effet de la perturbation ne durera probablement pas trop longtemps », a estimé Bjornar Tonhaugen, de Rystad.

Le canal de Suez, route commerciale clé entre l’Europe et l’Asie, est obstrué depuis plus de 24 heures par l’Ever Given, un porte-conteneur de plus 220 000 tonnes qui se rendait à Rotterdam en provenance d’Asie.

« Environ 10 % du commerce mondial de pétrole par voie maritime passe par le canal », ont indiqué les analystes de ING.

Surtout, les cas de COVID-19 sont « en forte hausse dans les principales économies en développement comme l’Inde et le Brésil, dont la consommation de pétrole est un facteur clé de soutien des prix », a repris Mme Eadson.

Les deux pays sont après les États-Unis les plus endeuillés par la COVID-19. Le Brésil a d’ailleurs franchi mercredi le cap des 300 000 morts du coronavirus, quand l’Inde en déplore plus de 160 000.

« En peu de temps, les perspectives de reprise mondiale se sont détériorées, ce qui soulève des questions sur la demande future » d’or noir, a ajouté l’analyste de Oanda.

Le marché est également fébrile à une semaine du prochain sommet ministériel des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l’accord OPEP+, qui se tiendra jeudi prochain, le 1er avril.

Enfin, les investisseurs digéraient le dernier rapport de l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA) à propos des stocks de brut aux États-Unis, faisant état mercredi d’une hausse de 1,9 million de barils la semaine dernière, plus importante que prévu.