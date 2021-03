(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, les valeurs technologiques chutant à nouveau fortement, alors que les investisseurs s’interrogent sur les perspectives de reprise en raison de la hausse des cas de COVID-19.

Agence France-Presse, La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a fini à peine à l’équilibre, abandonnant 0,01 % à 32 240,78 points.

Le NASDAQ, à forte concentration technologique, a chuté de 2,01 % à 12 961,89 points. Le S&P 500 a lâché 0,55 % à 3889,18 points.

Le principal indice de la Bourse de Toronto a terminé en baisse pour une troisième séance consécutive, alors que les investisseurs se sont repositionnés vers des secteurs comme l’énergie et la finance ainsi que les titres du domaine industriel.

L’indice composé S&P/TSX a retraité de 41,51 points pour clôturer à 18 628,29 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié à 79,61 cents US, inchangé par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 3,42 $ US, à 61,18 $ le baril, alors que celui de l’or a avancé de 8,10 $ US, à 1733,20 $ US l’once. Le prix de la livre de cuivre a clôturé à 4,06 $ US, en recul de 1,55 cent US.