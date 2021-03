Vers 8 h 30, le Dax (-0,49 %) évoluait sous la barre des 14 600 points, Paris se repliait de 0,25 %, Londres de 0,19 % et Milan se rapprochait de l’équilibre (+0,05 %).

(Paris) Les marchés actions réduisaient un peu leurs pertes en Europe à la mi-journée grâce au retour à la croissance du secteur privé en zone euro, tandis que Wall Street se préparait à rebondir.

Agence France-Presse

Plus tôt, l’Asie a continué sa glissade : Tokyo a perdu 2,04 %, Hong Kong 2 % et Shanghai 1,3 %.

« Encore une fois, les inquiétudes concernant une nouvelle vague de contaminations par la COVID-19 en Europe et celles liées à une réouverture des économies plus tardive que prévu pèsent sur les actions », écrit David Madden, analyste chez CMC Markets.

Au lendemain d’une clôture dans le rouge, les trois principaux indices américains étaient orientés à la hausse : de 0,41 % sur le S&P 500 et Dow Jones, et de 0,72 % sur le NASDAQ.

La volatilité pourrait cependant augmenter en attendant les dernières données sur les stocks de pétrole brut américains.

L’optimisme des marchés s’est émoussé ces derniers jours face aux craintes de perte de contrôle sur la pandémie face aux divers variants du coronavirus et aux retards dans l’inoculation des vaccins en Europe.

Pour Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC, les marchés, qui anticipent une forte reprise sont pris dans un étau : « si la forte reprise espérée devient réalité, alors les investisseurs pourraient être confrontés à un changement de ton de la Fed et à des pressions inflationnistes plus fortes que prévu ». « Mais si la reprise déçoit, alors la croissance des résultats des entreprises pourrait devoir être révisée à la baisse ».

Le taux américain à dix ans refluait à 1,63 %, à la suite des propos du président de la Banque centrale américaine Jerome Powell qui a minimisé à nouveau mardi le risque d’un dérapage de l’inflation et réitéré la nécessité de continuer de soutenir l’économie.

Toutefois sur le front sanitaire, l’inquiétude montait face à la montée des contaminations.

Les Pays-Bas vont prolonger jusqu’au 20 avril les mesures de restrictions en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, mais face à une grogne grandissante, l’Allemagne a finalement renoncé à serrer la vis pour limiter la propagation du coronavirus pendant le week-end pascal.

Cette réalité sanitaire fait redouter un rebond économique édulcoré en Europe, déjà confrontée à des retards de vaccination.

Pour « garantir » l’approvisionnement en vaccins des Vingt-Sept, Bruxelles a décidé mercredi de durcir son mécanisme de contrôle des exportations de vaccins anti-COVID-19 produits dans l’Union européenne.

EON relève son dividende

EON prenait 1,02 % à 9,12 euros. La pandémie de coronavirus n’a « pas laissé de trace » sur les résultats 2020 de l’énergéticien qui annonce qu’« à partir de 2023, le dividende grimpera chaque année de jusqu’à 5 % ».

Carrefour grandit au Brésil

Carrefour avançait de 1,42 % à 14,96 euros, après l’annonce du rachat de Grupo Big, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour un montant de 1,1 milliard d’euros.

Next au rabais

Next se délestait de 0,63 % à 7616 pence. L’Office national des statistiques (ONS) a indiqué mercredi que les prix des vêtements ont enduré une chute record sur les 12 derniers mois à cause de la pandémie et des confinements, les clients rechignant à acheter de nouvelles tenues pour rester chez eux. Les stocks accumulés sont « considérables », dit l’ONS.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du brut se reprenaient mercredi après avoir fortement chuté mardi, dans le sillage de la semaine passée.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai progressait de 2,09 % à 62,13 dollars par rapport à la clôture de lundi.

À New York, le baril américain de WTI pour mai, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, montait de 2,27 % à 59,07 dollars.

Dans le même temps, l’euro reculait de 0,11 % face au billet vert, à 1,1836 dollars.

Le bitcoin augmentait de 4,35 % autour de 56 806 dollars.