(New York) Le marché du pétrole a chuté mardi au plus bas depuis six semaines, plombé par les confinements en Europe qui font craindre pour la demande d’or noir et par un dollar fort, les deux contrats de référence dégringolant de plus de 6 %.

Agence France-Presse

Le cours du baril américain de WTI pour mai est tombé de 6,17 % ou 3,80 dollars, à 57,76 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a lâché 5,92 % ou 3,83 dollars, à 60,79 dollars.