Bourses nord-américaines

Le NASDAQ grimpe, le Dow Jones, le S&P 500 et le S&P/TSX à des records

(New York et Toronto) La Bourse de New York a accéléré la cadence jeudi, profitant de la bonne santé boursière des grandes valeurs technologiques et de l’espoir d’un retour rapide de la croissance aux États-Unis après la signature par Joe Biden d’un nouveau plan de relance.