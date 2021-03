Vers 10 h 30, Francfort grimpait de plus de 3 %, atteignant un nouveau sommet en séance. Paris montait de 2 %, Milan de 2,85 % et Londres de 0,77 %.

(Paris) Les marchés boursiers accéléraient nettement la cadence lundi, le Dax signant même un nouveau record en séance dans le sillage de l’optimisme dominant à Wall Street après le vote du plan de relance américain.

Agence France-Presse

De son côté, Wall Street reprenait sa marche en avant après une ouverture mitigée : le Dow Jones gagnait 1,26 %, le NASDAQ 0,48 % tandis que le S&P 500 prenait 0,87 %.

« Les échanges européens sont dominés par le plan de relance économique américain ce qui pourrait donner un certain élan aux marchés actions. Le relâchement partiel des restrictions encourage et entraîne des hausses, en particulier pour les actions cycliques du secteur financier et du secteur automobile », commentait Andreas Lipkow, de Comdirect.

Après avoir atteint jusqu’à 1,62 % en séance vendredi, le taux américain à dix ans, très surveillé, évoluait autour de 1,58 %.

Le Sénat a finalement approuvé samedi le plan de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden pour soutenir la première économie mondiale frappée par la pandémie.

S’il alimente les espoirs de croissance, ce plan fait aussi craindre un retour de l’inflation, ce qui se reflète sur le marché obligataire.

« Pour l’instant, les autorités monétaires, qui continuent à jouer un rôle moteur dans l’ancrage des taux longs à des niveaux faibles, regardent la montée des taux longs comme validant l’embellie économique à venir », souligne toutefois Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

La banque centrale américaine s’attend en effet à ce que l’inflation soit transitoire et a assuré ne pas être pressée de resserrer sa politique monétaire.

Il est toutefois « bien probable que les semaines qui viennent risquent d’intensifier la tension entre les marchés et les autorités monétaires et donc la possibilité d’une intervention des banques centrales pour modérer la hausse des taux longs », estime M. Horvitz.

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) est particulièrement attendue au tournant jeudi à l’occasion de sa réunion de politique monétaire, car même s’ils restent à des niveaux très bas, les rendements obligataires se sont également tendus en zone euro ces dernières semaines.

Les financières ont l’avantage

Deutsche Bank poursuivait son ascension (+5,92 % à 11,20 euros) et a désormais gagné environ 20 % depuis le début d’année. À Paris, Société Générale s’adjugeait 4,27 % à 22,25 euros tandis que Crédit Agricole montait de 3,03 % à 12,59 euros et que BNP Paribas gagnait 2,99 % à 53,13 euros.

L’aéronautique sur un petit nuage

Les titres Airbus (+4,25 % à 99,48 euros) et Safran (+3,44 % à 123,20 euros) progressaient après que les États-Unis et l’UE ont annoncé vendredi suspendre pour quatre mois les droits de douane respectifs qu’ils appliquent dans le cadre du vieux litige entre l’avionneur américain Boeing et son rival européen. À Francfort, MTU Aero Engines progressait de 3,20 % à 204,70 euros.

L’automobile garde le tempo

Le secteur gardait le rythme : que ce soit Stellantis (+4,99 % à 14,36 euros) et Renault (+3,23 % à 39,80 euros) à Paris ou Volkswagen (+0,52 % à 194,48 euros), BMW (+3,69 % à 78,46 euros) et Daimler (+2,21 % à 71,77 euros) à Francfort.

Carnival à la fête

Le titre du croisiériste grimpait de 7,22 % à 1641,50 pence, bénéficiant de l’optimisme sur les progrès de la campagne de vaccination et la réouverture de l’économie mondiale.

Le pétrole redescend

Le cours du Brent a franchi lundi la barre des 70 dollars pour la première fois depuis janvier 2020, après l’attaque des installations du géant Aramco en Arabie saoudite et sur fond d’optimisme quant à une reprise économique mondiale.

Vers 10 h 30, le baril d’or noir de la mer du Nord repartait à la baisse (-0,37 % à 69,10 dollars).

Dans le même temps, le baril américain de WTI pour avril reculait de 0,27 % à 65,91 dollars.

Le dollar gagnait 0,29 % face à l’euro, à 1,1881 dollar.

Le bitcoin prenait 1,90 % autour de 51 060 dollars.