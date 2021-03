(New York et Toronto) La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, dans un marché procédant à une rotation sectorielle depuis les grandes valeurs technologiques vers des secteurs plus dépendants du redémarrage de l’économie américaine.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,97 % à 31 802,44 points, tandis que le NASDAQ a chuté de 2,41 % à 12 609,16 points. L’indice élargi S&P 500 a abandonné 0,54 % à 3821,35 points.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a grimpé lundi de 76,82 points pour terminer la séance avec 18 457,78 points.

La Banque Royale a détrôné Shopify au sommet de la liste des sociétés les mieux évaluées du parquet torontois, alors que l’étoile du secteur des technologies pâlissait sur le parquet torontois.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,99 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,94 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 1,04 $ US à 65,05 $ US le baril, tandis que celui de l’or a effacé 20,50 $ US à 1678,00 $ US l’once. Le prix du cuivre a quant à lui grimpé de 1,75 cent US à 4,09 $ US la livre.