Les Bourses finissent en ordre dispersé

Record pour le Dow Jones, reculs pour le NASDAQ et le S&P/TSX

(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le marché gardant un œil inquiet sur les taux obligataires tout en digérant de bons indicateurs américains et la Fed, ce qui a permis au Dow Jones d’établir un nouveau record.