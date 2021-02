(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le marché gardant un œil inquiet sur les taux obligataires tout en digérant de bons indicateurs américains, qui ont permis un nouveau record pour le Dow Jones.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice des valeurs vedette Dow Jones a inscrit un nouveau record en gagnant 0,29 % à 31 613,87 points. Le NASDAQ, à forte concentration technologique, a lâché 0,58 % à 13 965,50 points. Le S&P 500 a terminé quasiment à l’équilibre à 3931,39 points (-0,03 %).

La Bourse de Toronto a offert sa plus faible performance en plus de deux semaines, la publication de données économiques ayant fait craindre une hausse imminente de l’inflation.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a cédé 117,94 points pour terminer la journée avec 18 374,78 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,67 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,84 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 1,08 $ US à 61,16 $ US le baril, tandis que celui de l’or a diminué de 26,20 $ US à 1772,80 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est déprécié de 1,35 cent US à 3,82 $ US la livre.