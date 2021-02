(New York) La Bourse de New York est repartie de l’avant lundi, après avoir été chahutée la semaine dernière par une fièvre spéculatrice et la fronde de petits porteurs, le marché ayant connu ses plus lourdes pertes hebdomadaires depuis octobre.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,76 % à 30 211,91 points et l’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 1,61 % à 3773,86 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a plus nettement progressé, gagnant 2,55 % à 13 403,39 points.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 355,43 points, soit environ 2 %, pour terminer la journée avec 17 692,45 points. Il avait cédé vendredi 320,18 points.