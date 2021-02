Le cours de l’argent a dépassé 30 $ US l’once lundi matin, pour grimper à son plus haut niveau depuis 2013.

(Calgary) Les actions de sociétés minières canadiennes d’argent affichaient des hausses de plus de 10 %, alors que le prix du métal blanc atteignait un sommet de huit ans, une croissance que certains ont attribuée aux discussions sur les forums de réseaux sociaux comme Reddit.

Des chefs de la direction des sociétés minières ont indiqué ne pas s’attendre à ce que la remontée des prix au cours des derniers jours dure longtemps — mais ils ne s’y objectent pas puisque les prix augmentent depuis plus d’un an en raison de la demande croissante et de la nouvelle offre limitée.

« C’est agréable de voir cette brève reprise — je pense que ça va être bref parce que coincer les vendeurs à découvert n’est pas vraiment une stratégie d’investissement, c’est de la spéculation et je ne vois pas cette situation perdurer », a observé Brad Cooke, chef de la direction d’Endeavour Silver, une société de Vancouver dont les actions ont augmenté de près de 21 % lundi.

« La bonne nouvelle est que, si j’ai raison, l’argent reviendra simplement à sa tendance à long terme, qui est à la hausse. »

Michael Steinmann, chef de la direction de Pan American Silver, a souligné que la volatilité des prix des matières premières était une chose à laquelle les minières d’argent s’étaient habituées au fil des ans, car le marché est beaucoup plus petit que celui de l’or. Les actions de sa société, elle aussi établie à Vancouver, ont augmenté de plus de 13 % lundi.

La demande industrielle pour l’argent devrait augmenter à mesure que la pandémie de COVID-19 s’atténuera et grâce à son utilisation dans les panneaux solaires, les voitures électriques et les communications électroniques, a-t-il estimé.

La demande d’argent en tant que métal précieux et protection contre l’inflation, quant à elle, se renforce également.

« Il y a beaucoup de pression sur la demande industrielle alors même que les gens s’inquiètent vraiment de la souplesse des politiques monétaires partout dans le monde, donc il y a aussi une grande demande d’investissement. C’est en quelque sorte la tempête parfaite pour l’argent en ce moment », a fait valoir M. Steinmann.

Plus haut niveau depuis 2013

Le cours de l’argent a dépassé 30 $ US l’once lundi matin, pour grimper à son plus haut niveau depuis 2013. Le contrat à terme pour livraison en mars a gagné 2,50 $ US, soit 9,3 %, pour terminer la séance à 29,42 $ US l’once.

En comparaison, Pan American utilise un prix de 18,50 $ US l’once pour sa planification à long terme de l’argent, a souligné M. Steinmann. Son coût de soutien tout compris actuel pour une once d’argent est d’environ 11 $ US.

À la Bourse de Toronto lundi, le titre de First Majestic Silver a augmenté de 23,5 %, celui de Silvercorp Metals de 25,7 %, et celui de Fortuna Silver Mines de 18,7 %.

Ce bond de l’argent fait suite à un grand intérêt, ce week-end, dans les médias et sur réseau social Reddit, quant à savoir si le métal allait devenir la prochaine cible du mouvement qui a visé la semaine certaines entreprises prisées des vendeurs à découvert, dont GameStop, a observé Colin Cieszynski, stratège en chef du marché pour SIA Wealth Management.

Certains investisseurs individuels se sont regroupés sur Reddit au cours de la semaine dernière pour récupérer des milliers d’actions de GameStop, d’AMC et d’autres entreprises largement vendues à découvert par bon nombre de fonds spéculatifs, ce qui a produit d’importants dommages pour ces fonds.

Mais la ruée vers les contrats à terme sur l’argent a ajouté une couche de la confusion au chaos, certains commerçants de détail sur Reddit qualifiant la flambée des prix des matières premières d’« opération sous fausse bannière ».

« C’EST UN PIÈGE ! » a averti un membre de Reddit.

Dans un rapport, des analystes de RBC Marchés des capitaux ont souligné que les prix de l’argent avaient augmenté sans explication « normale ».

« Le potentiel d’un mouvement brutal de provoquer un tumulte sur divers marchés, y compris les marchés d’options, ne devrait pas être écarté, semblable à certains des effets d’entraînement après GameStop », ont-ils averti.

« Les marchés mondiaux des métaux précieux se sont développés sur des millénaires, ce qui les rend plus robustes, à notre avis, qu’une société à petite capitalisation dont les perspectives se détériorent. (Le) ratio de l’or par rapport à l’argent laisse de l’espace à l’argent pour une hausse. »

– Avec des informations de The Associated Press