(Vancouver) Telus prépare un premier appel public à l’épargne de 958,7 millions US pour sa filiale Telus International, faisant appel aux investisseurs externes pour stimuler ses activités numériques et d’intelligence artificielle.

La Presse Canadienne

Des documents déposés auprès du gendarme boursier des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC), révèlent que Telus International s’attend à ce que le cours de son action soit d’entre 23 $ US et 25 $ US à la Bourse de New York.

La division du géant canadien des télécommunications est spécialisée dans les technologies d’affaires pour les jeux, les communications, les médias, le commerce électronique, les technologies financières, les soins de santé et l’hébergement, et a récemment fait l’acquisition de la société d’annotation de données Lionbridge AI.

Telus a indiqué que ces activités avaient produit un bénéfice net d’entre 95 millions US et 102 millions US.

Telus est le plus grand client de Telus International, dans laquelle il détient en outre une participation de contrôle. Après le premier appel public à l’épargne, il détiendra une participation d’environ les deux tiers dans Telus International.

L’action sera négociée sur les parquets de la Bourse de Toronto et de celle de New York, sous le symbole TIXT.