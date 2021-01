(New York) La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi à l’entame d’une semaine chargée entre résultats d’entreprises et réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), le NASDAQ et le S&P terminant toutefois à des records.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a glissé de 0,12 % à 30 960,36 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, en revanche a avancé à un nouveau record à 13 635,99 points en progrès de 0,69 % tandis que le S&P 500 est parvenu de peu à un nouveau sommet à 3855,36 points en hausse de 0,36 %.

L’enthousiasme envers les actions de TFI International et de BlackBerry a contrebalancé les inquiétudes des investisseurs et permis à l’indice de référence de la Bourse de Toronto de clôturer en hausse.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 60,11 points pour terminer la journée avec 17 906,02 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,51 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,64 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé 50 cents US à 52,77 $ US le baril, tandis que celui de l’or a perdu 1 $ US à 1855,20 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est apprécié de 0,3 cent US à 3,63 $ US la livre.