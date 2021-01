(New York) Les prix du pétrole ont reculé vendredi, les investisseurs se montrant préoccupés par les signaux, même faibles, d’un retour de la COVID-19 en Chine, tandis que les stocks de brut américains ont augmenté.

Agence France-Presse

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a abandonné 1,23 % ou 69 cents à 55,41 dollars.

Le baril américain de WTI pour le même mois a perdu 1,62 % ou 86 cents à 52,27 dollars.

« Le nombre de cas de COVID-19 en Chine constitue la principale préoccupation des investisseurs en matière de demande », a souligné Stephen Innes, analyste d’Axi.

De petits foyers ont émergé dans le nord du pays ces dernières semaines. Pékin a enregistré 19 malades de la COVID-19 lors des sept derniers jours, dont certains sont liés au variant anglais du coronavirus, plus contagieux.

« Et l’annonce de nouvelles restrictions de mobilité pour les voyages du Nouvel An lunaire pèse lourd sur les marchés en termes d’impact sur la consommation » de brut, a continué M. Innes.

La municipalité de Pékin, cœur du pouvoir politique, se montre en effet extrêmement prudente à l’approche des vacances du Nouvel An lunaire (11-17 février).

Celles-ci provoquent d’ordinaire des afflux massifs dans les transports de centaines de millions de personnes rentrant chez elles pour passer en famille cette fête, la plus importante de l’année en Chine.

Hors de Chine, « le nombre toujours élevé de nouveaux cas de COVID-19, la lenteur des progrès en matière de vaccination dans certains pays et les restrictions de mobilité plus sévères et plus longues en Europe pèsent sur le sentiment des investisseurs », a élargi Eugen Weinberg, de Commerzbank.

Le marché du pétrole a par ailleurs accueilli de façon mitigée la hausse inattendue des stocks pétroliers américains, la première en cinq semaines, selon le rapport hebdomadaire de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les réserves commerciales de brut ont gonflé de 4,4 millions de barils (MB) la semaine close le 15 janvier 2021, par rapport à la semaine précédente. La prévision médiane des analystes tablait sur un recul de 1,675 MB. Signe positif toutefois : la demande est très légèrement à la hausse pour la deuxième semaine consécutive.