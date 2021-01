(New York) La Bourse de New York continuait sa course en avant jeudi après la certification de l’élection de Joe Biden, qui apporte aux marchés clarté et perspective de soutien économique en dépit des violences de la veille au Capitole : le Dow Jones avançait de 0,42 % et le NASDAQ de 1,02 %.

Agence France-Presse

Mercredi, au cours d’une séance volatile où le Congrès a été assailli par une foule de partisans pro-Trump, le Dow Jones avait malgré tout engrangé un record à 30 829,40 points (+1,44 %).

Le NASDAQ, à forte concentration technologique, avait perdu 0,61 % à 12 740,79 points. Le S&P 500 avait avancé de 0,57 % à 3748,14 points.