(New York) La Bourse de New York a cédé du terrain lundi pour sa première séance de l’année, inquiète de l’accélération des cas de COVID-19 et appréhendant les résultats d’une élection sénatoriale américaine clé mardi en Géorgie.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice des valeurs vedette Dow Jones a conclu à 30 223,89 points, en repli de 1,25 %. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a perdu 1,47 % à 12 698,45 points. Et l’indice élargi S&P 500 a abandonné 1,48 % à 3700,65 points.