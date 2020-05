(New York) Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi, les inquiétudes sur un niveau plus élevé de tensions entre la Chine et les États-Unis s’ajoutant aux doutes qui persistent sur le dynamisme de la demande d’or noir.

Agence France-Presse

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s’est établi à 35,13 dollars à Londres, en baisse de 93 cents ou 2,6 % par rapport à la clôture de jeudi.

À New York, le baril américain de WTI pour juillet a perdu de son côté 67 cents ou 2 %, à 33,25 dollars.

« Le marché du pétrole n’est toujours pas tiré d’affaire », estime Eugen Weinberg, de Commerzbank, notamment parce « la composante la plus importante de l’équation offre-demande, à savoir la demande, reste faible ».

La demande mondiale de pétrole « ne va pas revenir à son niveau d’avant la crise du jour au lendemain », a complété Naeem Aslam, d’Avatrade.

De plus, les tensions entre Pékin et Washington refont surface et menacent la vigueur d’une reprise économique mondiale, « que ce soit à cause de la pandémie ou des plans visant à imposer une nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong », a expliqué Han Tan, de FXTM.

Une proposition de loi a été déposée vendredi pour permettre au gouvernement central d’appliquer une « loi de sécurité nationale » dans le territoire autonome à l’occasion de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois.

Les États-Unis ont accusé vendredi la Chine de vouloir porter un « coup fatal » à l’autonomie de Hong Kong, menaçant de représailles commerciales sur ce nouveau front qui vient envenimer des relations déjà tendues à l’extrême au sujet du coronavirus.

De plus, « la décision de la Chine de renoncer à un objectif de PIB pour l’année », une première dans l’histoire récente, « témoigne des incertitudes persistantes auxquelles les marchés doivent faire face », a ajouté Han Tan de FXTM.

Les cours du pétrole ont toutefois nettement progressé sur l’ensemble de la semaine : de lundi à vendredi, le WTI et le Brent se sont respectivement appréciés de 13 % et de 8 %.

Les marchés du WTI et du Brent vont faire une pause de trois jours en raison du lundi férié aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les échanges reprendront dans la nuit de lundi à mardi.