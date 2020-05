Wall Street grimpe à l’ouverture avec l’espoir d’avancées sur un vaccin contre le virus

(New York) La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi après l’annonce par un laboratoire américain de résultats préliminaires encourageants d’essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus : le Dow Jones montait de 2,87 % de et le NASDAQ de 1,80 %.